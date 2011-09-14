Коммерческие банки в Беларуси начали операции с валютой в обменных пунктах

Доллар продается в среднем за Br8700, покупается за Br8200, евро - за Br12000 и Br11200 соответственно, российский рубль - Br287 и Br268, передает корреспондент БелТА.

В частности, в обменных пунктах Белсвисбанка валюта есть, очередей в настоящее время нет.

БПС-Банк предлагает купить доллары по Br8500, продать - по Br8900, курс евро в этом банке составляет Br11500 и Br12300, российского рубля - Br270 и Br310 соответственно.

Технобанк выставил курс доллара Br7850 и Br8600, евро - Br10600 и Br11700, российского рубля - Br260 и Br285. Альфа-банк: доллар - Br7700 и Br8700, евро - Br10500 и Br12000, российские рубли - Br252 и Br288.

Трастбанк, Приорбанк и "Банк Москва-Минск" курсы пока не обновили.

Как сообщалось, рыночный курс доллара по итогам первых торгов на дополнительной биржевой сессии составил Br8600, российского рубля - Br305, евро - Br12100.