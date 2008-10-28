Комитет госконтроля проверил исполнение целевой республиканской программы "Плодоводство"

Как выяснилось, только в Гомельской области не эффективно использовано до 10% выделенных бюджетных средств.

Сельхозпредприятие "Иванки" включили в программу "Плодоводство" сразу после ее принятия. Уже в 2004-м с расчетом на будущие рекордные урожаи плодохранилище решили реконструировать.

Правда и в случае успешной реализации проекта плодохранилища, хранить в нем было бы сейчас нечего. В 2005-м на этом поле был заложен молодой яблоневый сад. Потрачено свыше 30-ти миллионов рублей. А уже через два года сад списали: половину саженцев съели грызуны, половина не выдержала лютых гомельских морозов. По чьей вине сад оказался не досмотрен, сейчас уже не выяснить: на предприятии за это время руководство сменилось 5 раз.

Нынешний год специалисты называют революционным для плодоводства Гомельщины. Только сады приросли на 100 гектаров. Полностью профинансированы все "защитные" работы. Однако, на фоне просчетов прошлых лет успехи не выглядят радужно.

Импорт яблок в область уже несколько лет стабильно держится на уровне 22-25 тысяч тонн в год. Надежда на его снижение есть. Через пару лет саженцы все же уцелевшие в непростой период становления новой эры садоводства дадут первые плоды. Будет ли отдача равноценной вложенным средствам и не съедят ли ее грызуны покажет время.

