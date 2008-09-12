Комитет госконтроля проинспектировал плодоовощную отрасль и выявил ряд нарушений

Причем, если план по посадке садов и ягодников не выполнили "всего" на 20%, задание по реконструкции плодохранилищ отработали менее чем на десятую часть.

Сегодня они пристальнее любого садовода зрели в корень. Комитет госконтроля вышел на масштабные грядки и очень быстро собрал свой урожай нарушений. Как оказалось, плодоовощная отрасль – "не в своей тарелке". На фоне плантаций с белорусскими яблоками специалисты пожимают плечами: за 2007-й в стране собрали на 40% меньше плодов, чем, к примеру, годом раньше. А экспорт витаминов под знаком BY и вовсе снизился вдвое.

Председатель госконтроля Зенон Ломать сам дегустировал сливы с отечественных веток. Ведь даже с его связями наш натурпродукт просто так не достать. Зенон Кузьмич посетовал: сейчас, как в детстве, за ягодами на куст не заберешься, а в магазине: сплошной глобус: польские яблоки и молдавские сливы.

На яблочные плантации госконтроль тоже наведался. Но, судя по всему, не изменилось тут совсем или почти ничего. Сорняки весьма успешно по высоте конкурируют с яблонями, а яблоки на дереве – с яблоками – под тем же самым деревом. Вон их – наверное, не один килограмм догнивает. У Антона Лукича – должность что-то вроде заведующего садом и своя правда. Дескать, одну химобработку сорняков провели, на вторую – денег не хватило. Плюс грызуны, плюс – площадь в 90 гектаров.

В другом саду – как в общем в отрасли и в овощном ассорти: проблем на любой вкус. Даже яблоки покраснели. Но рабочий день здесь сегодня окончился в районе обеденного перерыва. Все благие намерения утопил дождь.

