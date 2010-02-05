Комитет госконтроля недоволен работой «Беллесбумпрома»

Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий концерна падают. Несмотря на оказанную финансовую поддержку, предоставленные налоговые и таможенные льготы, возмещение банковских процентов, убытки «Беллесбумпрома» увеличились практически втрое и достигли 66 миллиардов рублей.

Растут и складские запасы. В отдельных случаях они вчетверо превышают среднемесячные нормы объемов производства. Из-за неконкурентоспособности продукции, концерн за последние месяцы проиграл более 100 конкурсов на поставку мебели и бумаги. Кроме этого, закупленное на 6 миллионов евро оборудование до сих пор на складе.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

– Государство не забывало предприятия концерна. 314 миллиардов рублей Господдержки за три года. То есть без внимания концерн не оставался. Однако вместо создания в Республике новых и модернизации старых производств Господдержка направлена на пополнение оборотки, то есть, попросту говоря, проедена.

Виталий Дерех, начальник главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

– В то же время руководители концерна и отдельных предприятий не обижают себя в части материального обеспечения. Высокая заработная плата и премии из средств, которые перечисляют предприятию на содержание концерна, позволили руководству концерна и их сотрудникам иметь заработные платы от 3 до 6 миллионов рублей.