Комитет госконтроля: Для экспорта белорусской продукции не хватает вагонов

Стратегическая задача белорусской стройиндустрии — довести до логического конца начатую модернизацию. Такое мнение высказал сегодня глава Комитета Государственного контроля Александр Якобсон, посещая предприятия Светлогорска.

За последние годы в отрасль вложено свыше 7 миллионов евро. Практически с нуля построен новый завод по производству элементов крупнопанельного домостроения, а так же модернизирован завод железобетонных изделий. Кстати, последний 2/3 своей продукции поставляет на экспорт. Здесь же на месте вскрылись и некоторые проблемы, например, экспорт того же железобетона сдерживает железная дорога, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Николай Астапенко, главный инженер Светлогорского завода железобетонных изделий и конструкций:

Большая проблема с подвижным составом. Вагонов не дают. Работаем на экспорт 67%, а нехватка вагонов за четыре месяца — 770 штук при месячной потребности 350. Представляете, сколько в валюте потеряно.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Я был на ряде предприятий и везде основная проблема — нехватка подвижного состава. Нет вагонов, чтобы вывозить продукцию. Не на чем завозить сырьё. Это настораживает — это системная проблема, а не чья-то личная недоработка. К этой проблеме нужно отнестись серьёзно. Ускорить строительство вагоностроительных заводов.