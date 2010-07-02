Комитет госконтроля Беларуси обозначил проблемы розничной и оптовой торговли

Государственный опт сегодня – лишь десятая часть товарооборота. Большинство складов сдаются в аренду частникам и не всегда используются под отечественные товары.

Это привело к заполнению рынка импортными овощами, фруктами, мясными полуфабрикатами и другими продуктами. Есть вопросы и к работе концерна «Белгоспищепром». Норматив импорта в республику сейчас превышен в два раза. К примеру, каждое третье кондитерское изделие на прилавках – зарубежного производства. На закупку более 100 тысяч тонн сладкого товара затрачено 330 миллионов долларов.

Валентин Малишевсий, начальник главного управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

– Также концерном не выполняется программа технического перевооружения предприятий. Доллары, которые ушли – 337 миллионов – если бы вложили их в закупку новейших линий, то у нас была бы более качественная, конкурентоспособная продукция и более достойная зарплата у людей, работающих на этих предприятиях.