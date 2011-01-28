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Комитет госконтроля Беларуси будет содействовать приходу инноваций и инвестиций в экономику страны

28 января 2011 12:24
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Об этом сообщил председатель ведомства Александр Якобсон на заседании коллегии.

По его словам, инновации также нужны и в деятельности контрольных органов, чтобы проводить мероприятия по снижению затрат и неэффективного расходования средств.

Кроме того, в Комитете выбрали новое направление в борьбе с нарушениями. Теперь предприятие получит сначала предупреждение и только при повторном нарушении заплатит штраф, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Это поручение главы государства и оно будет беспрекословно выполняться. И мы видим, что от упреждающей работы, от профилактической работы можно получить гораздо больший эффект, чем от наказующей работы.

# Экономика # Комитет госконтроля

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