Комитет госконтроля Беларуси будет содействовать приходу инноваций и инвестиций в экономику страны

Об этом сообщил председатель ведомства Александр Якобсон на заседании коллегии.

По его словам, инновации также нужны и в деятельности контрольных органов, чтобы проводить мероприятия по снижению затрат и неэффективного расходования средств.

Кроме того, в Комитете выбрали новое направление в борьбе с нарушениями. Теперь предприятие получит сначала предупреждение и только при повторном нарушении заплатит штраф, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Это поручение главы государства и оно будет беспрекословно выполняться. И мы видим, что от упреждающей работы, от профилактической работы можно получить гораздо больший эффект, чем от наказующей работы.