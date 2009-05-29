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Комиссия Таможенного союза обсуждает основные этапы формирования единой таможенной территории

29 мая 2009 08:46
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Стороны намерены снять разногласия, чтобы к Межгоссовету ЕврАзЭС в июне премьер-министрам можно было говорить о создании Единого таможенного тарифа в его проектном варианте.

Во время заседания планируется рассмотреть концептуальные предложения по содержанию и срокам основных этапов формирования единой таможенной территории, проект Единого таможенного тарифа, ход работы над проектом Таможенного кодекса. Будут обсуждаться проект соглашения между правительством Российской Федерации и Комиссией Таможенного союза об условиях пребывания этой комиссии на российской территории и проект протокола о статусе Центра таможенной статистики Таможенного союза. Эксперты из Беларуси, России и Казахстана подготовили предложения по унификации 88-ми процентов ставок единого таможенного тарифа.

Кроме того, в связи с обращением президента Кыргызской Республики Курманбека Бакиева в повестку дня заседания Комиссии внесен вопрос об участии этой страны в работе по формированию договорно-правовой базы Таможенного союза.

Белорусскую делегацию на мероприятии возглавит заместитель премьер-министра, член Комиссии Таможенного союза от Беларуси Андрей Кобяков.

# Экономика

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