Комбинат по переработке терриконов – гор отходов калийного производства – возведут в окрестностях Солигорска

Отходы превратить в доходы. По предварительным расчётам, на строительство нового предприятия направят 600 миллионов долларов.

Площадка в Солигорском районе выбрана неслучайно. Именно здесь добывают «соленое» золото Беларуси — знаменитые на весь мир белорусские калийные удобрения. А все, что остается от их переработки, складируется огромными горами вокруг города. Эти местные достопримечательности — натрий хлор и калий хлор — и станут основным сырьем для нового предприятия. Оно откроет новые возможности не только для химической отрасли страны, но и для экономики Беларуси в целом.

Каустическая сода, которая в мировой практике применяется, например, для производства биодизельного топлива или даже бумаги и картона. Промышленный хлор, который входит в состав современной обуви, одежды, игрушек и стройматериалов. И поливинилхлорид — составляющая часть таких популярных сейчас стеклопакетов и, например, линолеума. Все это, а в перспективе еще и производство поликристаллического кремния для микроэлектронной промышленности, будет производиться на новом химического комбинате.

Михаил Мясникович, Председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси:

Продукция, из которой сегодня делают пластиковые окна и линолеум, изоляцию для кабельной продукции — это востребовано сегодня. Это стопроцентный импорт. Принято решение, чтобы в четвертом квартале внести на рассмотрение Правительства технико-экономическое обоснование на строительство. Предположительно, он будет стоить около 600 миллионов долларов.

Крупным проектом уже начали интересоваться инвесторы. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими потенциальными партнерами. Среди них китайские и немецкие компании. Беларусь будет подходить осторожно к выбору источника внешних капиталов для крупнейшего проекта ближайшей пятилетки. Выбирать будут лучший.

Восточные партнеры, например, вместе с сотрудничеством предлагают выгодные кредитные линии. А европейские интересны в первую очередь ведущим мировым опытом и современными технологиями. В какую сторону падет выбор — решит время.