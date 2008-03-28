Комания "Лукойл" намерена организовать в Новополоцке производство смазочных материалов

Подробности будущего проекта обсудили Президент Беларуси и глава российской нефтяной компании Вагит Алекперов. Сегодня "Лукойл" - один из крупнейших российских инвесторов. Александр Лукашенко отметил высокий уровень сотрудничества с нефтяным поставщиком. Практически все договоренности, достигнутые на предыдущих встречах, выполняются, отметил Президент. В частности, соглашение о поставках "Лукойлу" белорусской техники. Сегодня для работы на западносибирских месторождениях компания закупает нашу технику на 30-40 миллионов долларов.



Вагит Алекперов сообщил, что намерен продолжать сотрудничество. Глава нефтяной компании считает его перспективным для обеих сторон. "Лукойл" будет инвестировать в создание дополнительных автозаправочных станций в Беларуси. На отечественные нефтеперерабатывающие заводы в этом году компания поставит более 4,5 миллионов тонн нефти.



Что же касается, нового производства в Новополоцке, то Алекперов считает его крупнейшим совместным проектом. Для его реализации возможно потребуется реконструкция.