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Коллегия Экономического суда СНГ удовлетворила ходатайство белорусской стороны

08 октября 2010 14:07
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Экономический суд СНГ рекомендовал правительствам России и Беларуси рассмотреть возможность моратория на пошлины на нефтепродукты.

Коллегия удовлетворила ходатайство белорусской стороны. В нем Минюст Беларуси просил суд рекомендовать сторонам при выработке согласительных механизмов по урегулированию спора рассмотреть возможность временной отмены экспортных пошлин.

Экономический суд СНГ также определил, что в деле будет объявлен перерыв, следующее заседание — 19 января.

Виктор Голованов, министр юстиции Республики Беларусь:
Удовлетворено ходатайство, согласно с которым на период проведения согласительных процедур — на ближайшие три месяца — правительства обоих государств должны встретиться, провести необходимые переговоры и встречи с тем, чтобы попытаться спор во внесудебном порядке и, самое главное, в том числе рассмотреть вопрос о временном невзимании пошлин на нефтепродукты, поставляемые из Российской Федерации в Республику Беларусь.

# Экономика

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