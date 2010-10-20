Количество свиней в Беларуси увеличивается

На 1 октября этого года, как сообщил газете «Звязда» пресс-секретарь Белстата Виктор Михно, в сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 20,8 тысячи голов (на 0,5%), в частности, коров - на 42 тысячи голов (на 3,4%). Количество свиней, в свою очередь, увеличилась на 137,5 тысячи голов (на 4,7%).

К началу зимне-стойловый период содержания скота и перехода на зимний рацион кормления (на 1 октября 2010 года) в сельскохозяйственных организациях республики на условную голову скота приходилось 20,4 центнера кормовых единиц, что на 0,5 процента ниже аналогичного периода прошлого года.