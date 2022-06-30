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Количество поддельных денег уменьшилось в Беларуси к 2022 году

30 июня 2022 16:02
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Новости Беларуси. По данным Нацбанка, в стране стали выявлять меньше поддельных денег. За три месяца с начала 2022 года банковские работники обнаружили 140 поддельных банкнот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество поддельных денег уменьшилось в Беларуси к 2022 году-1

Количество выявленных фальшивок снизилось, по сравнению с 1 кварталом 2021 года, на 16 %. При этом доллары подделывать стали чаще, а российские рубли реже. Чаще всего выявлялись поддельные банкноты достоинством 100 и 500 долларов.  

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# Деньги # Экономика # Фотофакт

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