Количество налоговых платежей сократится

Ставки государственной пошлины снижаются, и сокращается количество налоговых платежей. 14 сентября Президент Беларуси подписал соответствующий Указ. Для систематизации налогового законодательства в число госпошлин Указом включены различные платежи: такие, как плата за государственную регистрацию коллегий адвокатов, за сдачу экзаменов в ГАИ и др.

Такой подход позволяет сократить количество налоговых взносов и исключить их необоснованное установление различными органами. Для усиления правовой и социальной защищенности граждан, развития предпринимательской деятельности предусматривается снижение ставок государственной пошлины.