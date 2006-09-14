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Количество налоговых платежей сократится

14 сентября 2006 14:07
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Ставки государственной пошлины снижаются, и сокращается количество налоговых платежей. 14 сентября Президент Беларуси подписал соответствующий Указ. Для систематизации налогового законодательства в число госпошлин Указом включены различные платежи: такие, как плата за государственную регистрацию коллегий адвокатов, за сдачу экзаменов в ГАИ и др. 
Такой подход позволяет сократить количество налоговых взносов и исключить их необоснованное установление различными органами. Для усиления правовой и социальной защищенности граждан, развития предпринимательской деятельности предусматривается снижение ставок государственной пошлины.
# Экономика

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