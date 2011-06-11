Кого не коснутся ограничения на вывоз топлива из Беларуси?

Ограничения на вывоз топлива начали действовать 11 июня. Меры, принятые белорусским правительством, направлены на недопущение его незаконного вывоза с территории страны. Отныне гражданин имеет право пересечь границу с полным баком только раз в 5 суток. В противном случае придется заполнить декларацию.

Контроль будут обеспечивать Государственные таможенный и пограничный комитеты, а также МВД.

Из-за значительной разницы цен на бензин и дизель с соседними государствами, в частности, Литвой и Польшей, в последнее время вывоз топлива из Беларуси приобрел массовый характер.

Виктор Гуреев, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Постановление Совета Министров будет осуществляться в контакте с пограничниками, органами МВД, МЧС.

Самое главное – это довести до людей информацию о том, что тот, кто ездит за границу один раз в пять дней, не имеет никаких проблем. Тем, кто ездят чаще одного раза в пять дней, придется оформлять топливо во внутренних пунктах таможенного оформления с декларированием и уплатой таможенных платежей.

Частота перемещений будет определяться по документа, предъявляемым при пересечении границы, а также из базы данных пограничных войск. Мы работаем с ними в полном контакте.

Ограничения на вывоз топлива коснутся лиц, часто пересекающих границу.

Исключение – сотрудники дип-представительства, члены международных организаций, а также работники госучреждений и военнослужащие, выезжающие в командировки. Заполнять декларацию не нужно тем, кто направляется на лечение за границу. А также водителям на международных перевозках.

Временная мера позволит пресечь спекуляцию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Денис Парфенов, оператор АЗС:

Со стороны поляков был ажиотажный спрос, возили много дизеля, потому что он там стоит дороже. Выше почти в два раза.

Сейчас стало заметно легче работать. И людям приятнее приехать сюда и не стоять в очередях по 40-60 минут.

С 11 июня пересечь границу с полным баком топлива можно будет только раз в 5 суток