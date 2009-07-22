Когда выйдет в поле «Союзный комбайн»?

Эта программа буксует с 2006 года. Проект универсальной техники разработали для сельского хозяйства Союзного государства.

По задумкам, совместно разработанный агрегат позволяет сократить затраты и увеличить производительность. Разработка должна была бы снять любые претензии производителей сельхозмашин России и Беларуси. На проект выделили изрядные средства. Однако документы проекта, видимо, потерялись в кабинетах российских чиновников.

«Союзный комбайн» как машина-призрак. Многие про него слышали, но никто не видел. Сама задумка рождения супер-работника полей носит весьма сложное название «Создание и организация серийного производства комплексов высокопроизводительных сельскохозяйственных машин на базе универсального мобильного энергетического средства мощностью 200-450 лошадиных сил на 2006-2009 годы». Но менее сложно звучит история воплощения проекта в жизнь.

«Союзный комбайн» – это универсальная новаторская машина, которая по замыслу конструктора, может превращаться и в большую косилку, и в огромный измельчатель. Нехитрая комбинация – и это уже комбайн, который убирает свекольные поля. А с другим прибором – это уже машина подборщик-погрузчик. Метаморфозы на этом не заканчиваются: на «союзном комбайне» можно выполнять многие агрооперации. Но таких машин-трансформеров выпустили ограниченное количество и только в качестве экспериментальных образцов. Кто придерживает революционные лошадиные силы – тут ещё надо разобраться.

Так всё-таки, «союзный комбайн» – вещь нужная союзу или нет? Почему, казалось бы, новаторский плуг буксует в бумажном потоке? Кто кого демпингует, и кто на кого работает? Госконтроль Беларуси и Счетная палата России строго просили правительство Союзного государства с этим разобраться.