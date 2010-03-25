КНР предоставит Беларуси льготный кредит в $1 миллиард

Беларусь намерена расширять сотрудничество с Китаем по всем направлениям. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко в Минске на встрече с заместителем председателя КНР Си Цзиньпином. Глава белорусского государства выразил благодарность руководству КНР за поддержку на международной арене и отметил, что сейчас с участием китайского капитала в Беларуси реализуются проекты на 1 миллиард долларов.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусско-китайское сотрудничество нуждается в расширении. Китайская сторона заявления белорусского лидера поддержала. Не только словом, но и делом.

Си Цзиньпин – политик по рождению. Его отец – один из ветеранов Коммунистической партии Китая. А самого заместителя председателя КНР называют представителем пятого поколения руководителей Поднебесной. Его называют человеком открытым, который всегда может выйти за рамки протокола.

За рамки протокола вышли и в этот раз. Вместо запланированных тридцати минут общались больше двух часов. А потом присоединились к делегациям. Общий язык по обе стороны континента страны нашли много лет назад. Сегодня Беларусь и Китай – и экономические партнеры, и просто хорошие друзья.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Мы заинтересованы, господин вице-президент, в дальнейшем укреплении и углублении нашего взаимовыгодного сотрудничества. Пакет соглашений, подготовленный к подписанию в ходе визита вашей делегации, позволит реализовать ряд конкретных проектов в области модернизации экономики и повышения безопасности Беларуси. Важно, что мы вышли на уровень сотрудничества, когда можем открыто, доверительно обсуждать любые инвестиционные проекты: от реконструкции автодорог, до развития атомной энергетики.

Си Цзиньпин, заместитель председателя Китайской Народной Республики:

– Китайская сторона приняла решение о предоставлении вашей стране льготных кредитов в сумме $1 млрд, которые будут использованы для реализации согласованных между странами проектов сотрудничества.

Не теряя времени, представители двух делегаций подписали совместные документы. В присутствии президента Беларуси и китайского гостя. Соглашение об активизации торгово-экономического сотрудничества, о взаимной защите секретной информации, о поставке для таможенных органов Беларуси перебазируемого комплекса, об организации расчетов между банками. А также о взаимном предоставлении участков для посольств.

Встреча с китайскими бизнесменами. Вместе с вице-президентом Китая прибыла и внушительная делегация бизнес-кругов Поднебесной. Представители более 20 ведущих китайских компаний – как государственных, так и частных.

Александр Лукашенко:

– В этом зале присутствуют капитаны китайско-белорусского бизнеса, чьими усилиями нам удалось за четыре года, с 2005 по 2008, увеличить взаимный товарооборот почти в три раза. На совместном пути у нас уже немало значимых вех и успешных дел.

Вместе готовы преодолевать препятствия в совместных проектах. Ведь согласно китайской мудрости – только проблемы дают большие возможности.

Наталья Бреус, Александра Кулакова, телекомпания СТВ.