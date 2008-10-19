Клюквенный сезон в самом разгаре

В Пинском районе ягоду и вовсе собирают в промышленных масштабах. Здесь созданы единственные на территории бывшего СССР клюквенные плантации. Перенять опыт приезжают зарубежные делегации.

Они называют себя комбайнерами, только водными. Их нивы сперва заливают водой. Затем по клюквенным полям проходит трактор. Обыкновенный МТЗ по уши в воде молотит ягоду. Так промышленным способом убирают клюкву.

Затем ягоду собирают - сетями. Впрочем, и от ручной сборки клюквы здесь не отказались. Белорусский бренд иногда требует особого подхода. Единственная на постсоветском пространстве клюквенная плантация была заложена 20 лет назад. 8 наиболее распространенных сортов прижились на мелиарированных землях и каждый год радуют привесом. В этом сезоне здесь намерены перешагнуть 300-тонный рубеж.

Для хранения ягоды построили холодильный цех. Здесь же клюкве наводят марафет. Моют и перебирают. Примечательно, что ни по вкусовым, ни по цветовым качествам так называемая культурная клюква ничем не отличается от дикой. К тому же, в отличие от своей болотной сестрицы, не содержит вредных веществ. На предприятии в этом году заложили и плантацию сортовой голубики. Посмотреть и перенять опыт белорусских ягодников приезжают со всех уголков Европы.

Удивить будет чем. В планах строительство мини-завода по выпуску собственного клюквенного сока. Пока же караваны витаминной продукции отправляются к переработчикам. Клюквой предприятие обеспечит не только отечественный рынок. Ценный товар попробуют в Голландии, Германии, Англии, Польше, Литве и Латвии.