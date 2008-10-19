Клюквенный сезон в самом разгаре

Они называют себя комбайнерами, только водными. Их нивы сперва заливают водой. Затем по клюквенным полям проходит трактор. Обыкновенный МТЗ по уши в воде молотит ягоду. Так промышленным способом убирают клюкву.
Затем ягоду собирают - сетями. Впрочем, и от ручной сборки клюквы здесь не отказались. Белорусский бренд иногда требует особого подхода. Единственная на постсоветском пространстве клюквенная плантация была заложена 20 лет назад. 8 наиболее распространенных сортов прижились на мелиарированных землях и каждый год радуют привесом. В этом сезоне здесь намерены перешагнуть 300-тонный рубеж.
Для хранения ягоды построили холодильный цех. Здесь же клюкве наводят марафет. Моют и перебирают. Примечательно, что ни по вкусовым, ни по цветовым качествам так называемая культурная клюква ничем не отличается от дикой. К тому же, в отличие от своей болотной сестрицы, не содержит вредных веществ. На предприятии в этом году заложили и плантацию сортовой голубики. Посмотреть и перенять опыт белорусских ягодников приезжают со всех уголков Европы.
Удивить будет чем. В планах строительство мини-завода по выпуску собственного клюквенного сока. Пока же караваны витаминной продукции отправляются к переработчикам. Клюквой предприятие обеспечит не только отечественный рынок. Ценный товар попробуют в Голландии, Германии, Англии, Польше, Литве и Латвии.