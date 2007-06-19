Клубничный сезон в разгаре

Сельские производители с урожаем устремились на минские рынки.

Городские власти озабочены - хватит ли торговых мест для всех желающих. И эту ситуацию и другую - недопустимость искусственного завышения цен на продукцию с приусадебных участков - председатель Мингорисполкома Михаил Павлов поручил взять под контроль Управлению ценовой политики горисполкома.

Лесную и садовую ягоду на столичные рынки везут и минчане-дачники и продавцы из других регионов. Специалисты отдела торговли Мингорисполкома спокойны - ситуация под контролем.

Самый популярный рынок у сельских производителей - Комаровский. Здесь торговые места нарасхват. Особенно в выходные. Чтобы избежать конфликтов, специалисты "Комаровки" разработали гибкую систему выдачи разрешений на торговлю. Кому-то нужен абонемент на месяц, кому-то - на один день. Впрочем, недовольные все равно есть.

На "Комаровке" ажиотаж - на других рынках свободно. Во многом, это объясняется условиями торговли. Например, отсутствием на некоторых рынках специальных лабораторий. Эта проблема, считают специалисты, разрешима. Можно проверить выращенную продукцию в любой из уже аккредитованных. А вот с торговлей в неустановленных местах городские власти намерены бороться самым жестким образом.