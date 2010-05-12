Китаю понравился опыт Беларуси по возведению агрогородков

Сборочное производство белорусских тракторов будет открыто в Китае в текущем году. Об этом сообщил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков на встрече с главным аудитором контрольно-ревизионного управления Китая Сунь Баохоу.

В 2009-м в КНР появились совместные производства белорусской техники “БелАЗ" и "Гомсельмаш" и как было отмечено сегодня, у стран есть возможности для наращивания товарооборота. В 2008-м он превысил два миллиарда долларов. Сейчас оба государства реализуют ряд крупных инвестпроектов. В первую очередь они касаются модернизации цементной отрасли и энергетической сферы.

За последние 6 лет в экономику Беларуси поступило около четверти миллиарда китайских инвестиций. И еще одним перспективным направлением должна стать строительная сфера: Китай готов заимствовать опыт Беларуси в возведении агрогородков.