Китайский квартал и первый в Беларуси аквапарк появятся в Минске

Мэр Пекина 18 июня встретится с руководством Мингорисполкома и заложит памятный камень на месте строительства района Лебяжий.В скором времени здесь вырастут около 800 тысяч квадратных метров жилья для 26 тысяч человек. А вот многодетные семьи получат в элитном районе место для индивидуальной застройки. Главным проектом Лебяжего станет первый в Беларуси аквапарк. В возведение микрорайона качественно вложатся китайские бизнесмены. Инвестиции в 600 миллионов долларов поспособствуют появлению в Минске настоящего «чайна-тауна». Возводить дома будут в лучших традициях национальной китайской архитектуры.