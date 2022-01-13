Новости Беларуси. Китайский брокер будет закупать белорусскую сельхозпродукцию на биржевых торгах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее перспективными товарами этого сектора стали рапсовое масло и мясо-молочная продукция. Сделки по их покупке уже совершались китайскими участниками биржевых торгов в 2021 году. В этом необходимо сделать поставки регулярными и увеличить их объемы.

2021-й стал знаковым с точки зрения развития биржевой торговли между Беларусью и Китаем. Количество аккредитованных китайских компаний увеличилось в два раза. При этом две из них получили статус брокеров и занимаются продвижением белорусской продукции на рынке КНР. Раньше китайские компании интересовали преимущественно белорусские лесоматериалы, теперь они покупают через биржу продукцию переработки масличных и сахар, в Беларусь продают изделия из черных металлов. В результате за прошлый год биржевой товарооборот между двумя странами вырос в 3,5 раза.