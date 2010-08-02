Китайский бизнес в Беларуси: в Минске подписан контракт на 350 тысяч евро

Крупные промышленные предприятия китайской провинции Шаньдун заинтересованы в развитии бизнеса в Беларуси.

Контракт на передачу новейших технологий в металлургической промышленности подписан сегодня в Минске. Цена вопроса 350 тысяч евро. Совместно с китайскими партнёрами белорусские учёные уже работают над десятком проектов. Площадки для совместных исследований — две лаборатории и центр трансфера технологий.

Александр Ильющенко, генеральный директор ГНПО порошковой металлургии Национальной академии наук Беларуси:

Китайская сторона очень заинтересована во внедрении таких материалов и таких технологий, поэтому подписывает с нами контракт. Мы продаем им и документацию, и наши специалисты-технологи на месте в Китае будут показывать, как реализовать эту технологию

Ли Чжан Цзянь, вице-губернатор китайской провинции Шаньдун:

Провинция Шаньдун готова развивать сотрудничество с Беларусью в машиностроении, биотехнологиях, медицине и химии. У нас сегодня действуют мощные промышленные предприятия и заводы. Мы собираемся сотрудничать и дальше. У нас общие интересы и хорошие проекты на будущее. Уверен, что наше партнерство позволит добиться взаимной выгоды.