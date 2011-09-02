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Китайские инвесторы заинтересованы в участии в крупных проектах в нефтехимической отрасли Беларуси

02 сентября 2011 05:31
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Условия сотрудничества в этой сфере и других отраслях уже обсуждались на встречах с представителями китайских корпораций.

Идет речь о строительстве в Беларуси завода по производству кальцинированной соды, нового азотного комплекса и реконструкции завода «Полимер», возведении китайско-белорусского индустриального парка и создания в Минске многофункционального комплекса в китайском стиле.

Вопросы дальнейшего взаимодействия планируется обсудить во второй половине сентября во время визита в Беларусь председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика # Беларусь-Китай

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