Китайские инвесторы заинтересованы в участии в крупных проектах в нефтехимической отрасли Беларуси

Условия сотрудничества в этой сфере и других отраслях уже обсуждались на встречах с представителями китайских корпораций.

Идет речь о строительстве в Беларуси завода по производству кальцинированной соды, нового азотного комплекса и реконструкции завода «Полимер», возведении китайско-белорусского индустриального парка и создания в Минске многофункционального комплекса в китайском стиле.

Вопросы дальнейшего взаимодействия планируется обсудить во второй половине сентября во время визита в Беларусь председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».