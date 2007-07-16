Китайские инвесторы заинтересованы в белорусской экономике

Льготный кредит в размере 40 млн. долларов предоставит Беларуси Китай для реконструкции Минской ТЭЦ-2.

Сегодня страны подписали соответствующее соглашение. Как отметил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский, договор займа "предусматривает самую льготную процентную ставку".

Премьер-министр добавил, что страны успешно сотрудничают в научной сфере: насчитывается более 200 научно-технических проектов в области высоких технологий. По итогам переговоров стало известно, что Беларусь определила еще 35 проектов для совместной реализации с Китаем. В том числе проекты в энергетической и газовой сферах. Рассматривается вопрос о модернизации белорусских цементных заводов.

Помимо этого, на встрече обсуждались вопросы закупки китайского оборудования для модернизации предприятий легкой промышленности Беларуси и создание заводов по производству лекарственных средств.



"В Китае будет организована группа инвесторов, которая и займется выделением средств для белорусских предприятий. В первую очередь, это касается сферы промышленной переработки. Мы также будем поощрять контакты между предпринимателями наших стран. Сотрудничество с Беларусью содержит огромный потенциал", - заявил министр финансов Китая Цзинь Жэньцин.