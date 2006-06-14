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Китайские инвестиции придут в Беларусь

14 июня 2006 08:05
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Продолжается визит делегации представителей ведущих банков Китая в Беларусь. Китайские финансисты посетили ряд крупнейших предприятий столицы, в том числе и завод <Горизонт>, которому была обещана финансовая поддержка.

В центре переговоров -  расширение двустороннего сотрудничества. Другими словами,  наши китайские друзья ищут  куда вложить деньги. После двух дней переговоров уже достигнут ряд договоренностей: с концерном <Белнефтехим> и   <Беларусбанком>.

<Мы посетили два предприятия,  и было очень приятно, что они достигли таких хороших результатов в своем развитии. Нам был предоставлен целый ряд инвестиционных программ, которые заслуживают того, чтобы мы их самым тщательным образом рассмотрели>, - отметил заместитель начальника управления исследований Народного банка Китая Чжан Тао.

# Экономика

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