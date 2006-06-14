Китайские инвестиции придут в Беларусь

Продолжается визит делегации представителей ведущих банков Китая в Беларусь. Китайские финансисты посетили ряд крупнейших предприятий столицы, в том числе и завод <Горизонт>, которому была обещана финансовая поддержка.

В центре переговоров - расширение двустороннего сотрудничества. Другими словами, наши китайские друзья ищут куда вложить деньги. После двух дней переговоров уже достигнут ряд договоренностей: с концерном <Белнефтехим> и <Беларусбанком>.

<Мы посетили два предприятия, и было очень приятно, что они достигли таких хороших результатов в своем развитии. Нам был предоставлен целый ряд инвестиционных программ, которые заслуживают того, чтобы мы их самым тщательным образом рассмотрели>, - отметил заместитель начальника управления исследований Народного банка Китая Чжан Тао.