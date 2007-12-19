Китайские и белорусские предприниматели проведут деловые переговоры

Сотрудничество в сфере добычи, производства и переработки полезных ископаемых налаживают белорусские и китайские специалисты.Деловые переговоры между предпринимателями двух стран пройдут сегодня в Минс ке. Представители четырех компаний Поднебесной, и в частности, корпорации "Лун Мэй" - одной из крупнейших компаний КНР - уже выразили заинтересованность в налаживании сотрудничества с белорусами в сферах добычи, производства, переработки и реализации угля и других полезных ископаемых.

"Лун Мэй" также заинтересована в осуществлении совместных проектов по выработке электроэнергии с использованием угля, производству химических и стройматериалов.