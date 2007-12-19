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Китайские и белорусские предприниматели проведут деловые переговоры

19 декабря 2007 08:52
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Сотрудничество в сфере добычи, производства и переработки полезных ископаемых налаживают белорусские и китайские специалисты.Деловые переговоры между предпринимателями двух стран пройдут сегодня в Минс ке. Представители четырех компаний Поднебесной, и в частности, корпорации "Лун Мэй" - одной из крупнейших компаний КНР - уже выразили заинтересованность в налаживании сотрудничества с белорусами в сферах добычи, производства, переработки и реализации угля и других полезных ископаемых.
"Лун Мэй" также заинтересована в осуществлении совместных проектов по выработке электроэнергии с использованием угля, производству химических и стройматериалов.
# Экономика

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