Китайская корпорация направила в Минэнерго Беларуси предложение по сотрудничеству в сфере развития ядерной энергетики

Об этом сообщил заместитель министра энергетики нашей страны Михаил Михадюк.

Данное предложение будет рассматриваться наряду с ответами других компаний по вопросу участия в проекте строительства белорусской АЭС. Напомним, что Минэнерго направило приглашения участвовать в проекте трем компаниям – франко-германской "АревА", американо-японской "Вестингауз-Тошиба" и российской корпорации по атомной энергии "Рос-атом". В случае с китайской ядерной корпорацией речь может идти о поставках различных услуг и энергооборудования. Также планируется обсудить возможности кредитования проекта.

Результаты исследования по возможным площадкам для строительства белорусской АЭС будут представлены в правительство в сентябре. К этому времени планируется собрать все необходимые данные по Краснополянской, Кукшиновской и Островецкой площадках. В настоящее время работы ведутся на всех трех. Пока ни на одной из них не обнаружено запрещающих факторов по строительству. Окончательное решение по выбору местоположения АЭС будет принимать Правительственная комиссия.



До начала строительства белорусской АЭС будут организованы три специальных фонда. В соответствии с принятым в стране законом об использовании атомной энергии и международной практикой предусматривается накопление средств на научно-исследовательское сопровождение, расходы по выводу станции из эксплуатации, а также на возмещение возможного ущерба.