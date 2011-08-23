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Китайцы заинтересовались белорусскими изумрудами

23 августа 2011 08:17
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Китайские компании заинтересовались белорусскими технологиями искусственного выращивания изумрудов.

Сейчас наши ученые прорабатывают со своими коллегами возможные варианты партнерства. Оно откроет новые возможности для расширения экспорта белорусских камней и продвижения этой продукции на азиатском рынке.

Спрос на отечественные искусственные изумруды и рубины на внутреннем рынке из года в год растет. Белорусы выпускают около 10 тысяч карат драгоценных камней в год. Одним из потребителей выступает Латвия. Идут переговоры о поставках и в другие страны.

По подсчетам зарубежных экспертов, природный изумруд на Земле иссякнет быстрее, чем, к примеру, нефть. По этой причине всё больше иностранных компаний отдают предпочтение синтетическому аналогу, сообщает корреспондент «Столичного телевидения».

Фото. Изумруды

Фото. Изумруды

Фото. Изумруды

# Экономика

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