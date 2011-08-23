Китайцы заинтересовались белорусскими изумрудами

Китайские компании заинтересовались белорусскими технологиями искусственного выращивания изумрудов.

Сейчас наши ученые прорабатывают со своими коллегами возможные варианты партнерства. Оно откроет новые возможности для расширения экспорта белорусских камней и продвижения этой продукции на азиатском рынке.

Спрос на отечественные искусственные изумруды и рубины на внутреннем рынке из года в год растет. Белорусы выпускают около 10 тысяч карат драгоценных камней в год. Одним из потребителей выступает Латвия. Идут переговоры о поставках и в другие страны.

По подсчетам зарубежных экспертов, природный изумруд на Земле иссякнет быстрее, чем, к примеру, нефть. По этой причине всё больше иностранных компаний отдают предпочтение синтетическому аналогу, сообщает корреспондент «Столичного телевидения».