Китайцы намерены выкупить Volvo

Один из ведущих в Китае независимых автопроизводителей Geely Automobile Holdings официально подтвердил свои планы выкупить шведский бренд Volvo Car Corp. у американской компании Ford Motor.

Генеральный директор компании Гуи Шенью уточнил, что Geely не интересует покупка части акций Volvo и компания собирается выкупить подразделение легковых автомобилей шведского автоконцерна целиком.

Сумма сделки, предложенной Geely, пока не раскрывается, однако аналитики отрасли отмечают, что она составляет не менее $2 млрд. и является на сегодняшний день наиболее серьезным предложением среди потенциальных покупателей Volvo. В июле этого года было объявлено о том, что на покупку Volvo претендуют консорциум во главе с Geely Group, другой китайский автопроизводитель Beijing Automotive Industry Holding Co. и группа европейских инвесторов.

Ожидается, что эта сделка сможет разнообразить портфель активов Geely, которая на данный момент является небольшим местным производителем автомобилей. Кроме того, такой шаг даст китайской компании доступ к технологиям Volvo, которые нужны ей для обновления собственной линейки автомобилей.

Ford примет решение о продаже Volvo в течение месяца, передает БЕЛТА.