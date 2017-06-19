Китай выделит 50 млн долларов на строительство 22 жилых домов в Беларуси

Новости Беларуси. 22 многоквартирных жилых дома будет построено в регионах и Минске с привлечением китайских инвестиций. Зарубежная сторона берет на себя все расходы. Общая стоимость проекта — более 50 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансирование выделяется из средств технико-экономической помощи, предусмотренных соглашением между правительствами Китая и Беларуси. Возводить дома будет одна из компаний Поднебесной.

Опыт подобного сотрудничества у государств уже есть. Этой весной в Витебске новоселов принял первая многоэтажка, построенная с участием китайского капитала.