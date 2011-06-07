Китай предлагает Беларуси реализовать проект в сфере спутниковой связи

Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с главой промышленной корпорации «Великая стена».

У этой кампании большой опыт в области космической техники. Она поставляет новые источники энергии и материалы, информационно-электронную продукцию и нефтехимическое оборудование.

В настоящее время китайская корпорация диверсифицирует свой многомиллиардный бизнес и изучает возможности инвестирования в другие сферы, связанные с высокими технологиями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне приятно сегодня принимать в своей резиденции представителя и руководителя крупнейшей государственной компании Китайской Народной Республики.

Мы хорошо осведомлены о деятельности вашей компании, о тех грандиозных проектах, которые вы реализуете с 1980 года, и мы заинтересованы в сотрудничестве с вашей компанией.

У нас уже есть многомиллионные проекты в сфере высоких технологий, по которым мы договорились сотрудничать. Мы готовы рассмотреть любые ваши предложения по вашей деятельности в Беларуси и готовы также предложить вам ряд проектов, которые мы могли бы осуществить вместе, выгодных для обеих сторон.

Инь Лимин, президент китайской промышленной корпорации «Великая стена»:

Целью приезда китайской делегации в Беларусь является реализация проекта спутниковой связи, а также других проектов в области высоких технологий. Очень надеемся начать сотрудничать с Беларусью в области спутниковой связи, спутникового дистанционного зондирования земли, других областях высоких технологий, чтобы продвигать наше двустороннее взаимодействие.

Беларусь и Китай плодотворно сотрудничают не один год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Эта страна – один из стратегических партнеров Беларуси. Поставленная в свое время президентами задача достичь товарооборота в два миллиарда долларов была выполнена досрочно – два года назад. Кроме этого, Китай открыл для Беларуси кредитную линию на 15 миллиардов долларов.

В дружеской республике созданы и работают совместные предприятия по сборке БелАЗов, комбайнов «Гомсельмаш» и энергонасыщенных тракторов МТЗ. Китайский бизнес охотно вкладывает средства в модернизацию заводов и энергетических предприятий Беларуси. Инвестирует в логистические центры и совместные производственные площадки, такие как «Мидеа-групп» – «Горизонт».