Китай поможет модернизировать цементные заводы Беларуси

Дом правительства построили ещё в 1934 году. И, видно, из очень хороших строительных материалов. Этому величественному зданию и годы, и погода переменчивая нипочем. Где взять такой же качественный и столь прочный цемент — ломают голову теперь в Правительстве. Выход один — кардинально омолодить три действующих цементных завода.

Процедура омоложения займет несколько лет. Полностью перестроить завод стоит дорого, потому без иностранных кредитов не обойтись. Основной поставщик инвестиций в нашу цементную отрасль — Китай. Из Поднебесной придет и некоторое оборудование.

В Кричеве модернизация и реконструкция производства в разгаре. На этом заводе, крупнейшем не только в Могилевской области, но и в стране, в первом полугодии произвели полмиллиона тонн цемента.

Александр Селезнев, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Планируем произвести в Беларуси 5 миллионов в текущем году. Мы производим 4,5 миллиона, но с учетом задач по инвестициям и росту объемов строительства жилья — мы должны выходить на потребление до 7 миллионов тонн. Ту разницу, которая у нас получается после ввода объектов, 2,5-3 миллионов тонн, будем экспортировать.