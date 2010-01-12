Китай планирует вложить в Беларусь 5,7 миллиардов долларов в 2010 году

Президент сегодня принял с докладом премьер-министра. Сергей Сидорский доложил о выполнении параметров прогноза социально-экономического развития страны в 2009 году.

Глава правительства отметил, что все социальные программы профинансированы в полном объёме. Выполнены и обязательства государства по выплате зарплат и пенсий.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Внутриваловой продукт в 2009-ом - 100 и 2 десятых процента. То есть система мер, которые Правительство, с учетом антикризисной программы, решило реализовать в 2009 году, себя полностью оправдала.

В непростых экономических условиях минувшего года отечественная промышленность сработала на уровне 97-ми процентов. Однако в Правительстве полагают, что для кризисного года это достаточно неплохой показатель. С учетом того, что в целом рентабельность в промышленности закрепилась на уровне 10 процентов, при этом энергоемкость ВВП снизилась почти на 6 пунктов. И главное – удалось разобраться со складскими запасами, которые уменьшились на треть. В экономических лидерах – сельское хозяйство. Здесь тоже достигли докризисных показателей.

Сергей Сидорский сегодня также сообщил Главе государства об экономической стратегии, разработанной кабинетом Министров на текущий год: акцент сделали на привлечение иностранных инвестиций и освоение новых рынков сбыта.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Президенту доложено о привлечении иностранных инвестиций в страну. В том числе из Китайской Республикой. Мы в декабре прошлого года заключили рамочное Соглашение с китайским Эксим банком. Это дает возможность нашей стране выйти на инвестиционное сотрудничество с Китаем. Общий объем предполагаемых инвестиций в 2010 году - 5,7 миллиардов долларов. За Беларусью – проекты и их реализация в нашей стране. Наши китайские коллеги соответствующий документ подписали.