Китай и Беларусь вышли на новый уровень стратегического партнерства

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом нашей страны в Китае Анатолием Тозиком. Глава государства определил ряд основных направлений и задач, которые необходимо решить нашему диппредставительству в Поднебесной.

Китай и Беларусь сегодня - стратегические партнеры. Главное в отношениях двух стран - материализация договоренностей, достигнутых в ходе последнего визита Александра Лукашенко в КНР, и наполнение их реальным экономическим содержанием.

Глава нашего диппредставительства в Китае инициировал открытие постоянного авиарейса Минск - Пекин. С этим предложением Анатолий Тозик обратился к Президенту. Сейчас вопрос об открытии нового авиарейса между двумя столицами рассматривает правительство. Белорусский дипломат считает, что в ближайшем будущем в связи с активизацией белорусско-китайских отношений рейс Минск - Пекин может быть очень востребованным.