Каждый третий гражданин в Беларуси имеет карт-счет в банке

Об этом сообщил начальник главного управления платежной системы Национального банка Иван Пищик на конгрессе по технологиям информационного общества "Тибо-2006".По его словам, за 2004-2005 годы эмиссия карточек увеличилась на 2046,8 тысяч штук (в 2,8 раза), количество банкоматов - на 754 штук (в 2,5 раза), количество предприятий торговли и сервиса, оснащенных терминалами, также увеличилось. Как отметил Иван Пищик, в Беларуси созданы необходимые условия для развития электронных платежных документов и новых информационных технологий. В республике могут выполняться операции с банковскими пластиковыми карточками, эмитированными как отечественными банками, так и банками-нерезидентами. Иван Пищик подчеркнул, что держатели карточек не в полной мере обеспечены надлежащей инфраструктурой обслуживания в части проведения безналичных платежей на предприятиях торговли и сервиса. На один платежный терминал приходится 570 карточек, что почти в 3,5 раза превышает норматив, сложившийся в международной практике (160 карточек). По его мнению, количество сети платежных терминалов необходимо увеличить как минимум в 3 раза.