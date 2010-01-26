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Каждое третье промышленное предприятие страны должно стать инновационным

26 января 2010 12:48
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Перспективы развития белоруской экономики на ближайшие пять лет обсудили в Правительстве. Госпрограмма охватывает множество аспектов: от ресурсосбережения до экологической безопасности.

Большинство производств сегодня сориентировали на экспорт наукоемкой продукции. За пятилетие, согласно документу, он должен вырасти втрое. Для этого значительно расширят торговые представительства за рубежом.

Также в стране появится первый экспортно-импортный банк. Инвестиционную базу призваны обеспечить транснациональные компании. Интерес для них сегодня представляют химическая промышленность, электроника, фармацевтика, биотехнологии и энергетика.

Таким образом, развитие получат принципиально новые направления для экономики страны.

Игорь Войтов, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
– Это создание различных центров в области биопрепаратов, биотехнологий. Запланировано создание и внедрение светодиодной техники, то есть в области нанотехнологического развития. Вот эти подходы дадут прорывной характер для дальнейшего развития инновационной экономики Беларуси.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
– Программа должна носить инновационный характер, касаться каждого предприятия страны. В этом состоит смысл нашего технического перевооружения. Глубокой модернизации и ускоренного освоения новых высоких технологий с привлечением инвестиций в экономику страны.

# Экономика

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