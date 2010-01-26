Каждое третье промышленное предприятие страны должно стать инновационным

Большинство производств сегодня сориентировали на экспорт наукоемкой продукции. За пятилетие, согласно документу, он должен вырасти втрое. Для этого значительно расширят торговые представительства за рубежом.
Также в стране появится первый экспортно-импортный банк. Инвестиционную базу призваны обеспечить транснациональные компании. Интерес для них сегодня представляют химическая промышленность, электроника, фармацевтика, биотехнологии и энергетика.
Таким образом, развитие получат принципиально новые направления для экономики страны.
Игорь Войтов, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
– Это создание различных центров в области биопрепаратов, биотехнологий. Запланировано создание и внедрение светодиодной техники, то есть в области нанотехнологического развития. Вот эти подходы дадут прорывной характер для дальнейшего развития инновационной экономики Беларуси.
Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
– Программа должна носить инновационный характер, касаться каждого предприятия страны. В этом состоит смысл нашего технического перевооружения. Глубокой модернизации и ускоренного освоения новых высоких технологий с привлечением инвестиций в экономику страны.