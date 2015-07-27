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Казахстан вступил во Всемирную торговую организацию

27 июля 2015 17:23
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Новости Казахстана. Казахстан вступил во Всемирную торговую организацию. Утверждение документов прошло в штаб-квартире организации в Женеве. При этом присутствовал и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Предполагается, что официально страна сможет стать 162-м членом ВТО к началу декабря 2015 года, когда будут утверждены итоговые документы и проведена их ратификации в стране. 

ВТО — это  международная экономическая организация, которая регулирует торговлю товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственности. В настоящий момент в ВТО входит 161 государство. Переговоры о вступлении в организацию сегодня  ведет 21 страна, включая Беларусь, Азербайджан и Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Беларусь-Казахстан

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