Новости Казахстана. Казахстан вступил во Всемирную торговую организацию. Утверждение документов прошло в штаб-квартире организации в Женеве. При этом присутствовал и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Предполагается, что официально страна сможет стать 162-м членом ВТО к началу декабря 2015 года, когда будут утверждены итоговые документы и проведена их ратификации в стране.

ВТО — это международная экономическая организация, которая регулирует торговлю товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственности. В настоящий момент в ВТО входит 161 государство. Переговоры о вступлении в организацию сегодня ведет 21 страна, включая Беларусь, Азербайджан и Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.