Казахстан рассмотрит любые предложения по переработке собственной нефти на предприятиях Беларуси

Об этом сегодня в Минске заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в нашей стране Анатолий Смирнов. По словам главы дипмиссии, никаких запретов на подобные проекты нет. Кроме того, возможна разработка казахских нефтяных месторождений белорусскими специалистами. А ещё страна предлагает Беларуси участие во всех государственных и бизнес-проектах. Дипломат озвучил также инициативу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по созданию наднациональной платежной единицы «евраз» среди стран-членов Евразийского экономического сообщества.