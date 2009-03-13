Прямой эфир

Казахстан рассмотрит любые предложения по переработке собственной нефти на предприятиях Беларуси

13 марта 2009 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сегодня в Минске заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в нашей стране Анатолий Смирнов. По словам главы дипмиссии, никаких запретов на подобные проекты нет. Кроме того, возможна разработка казахских нефтяных месторождений белорусскими специалистами. А ещё страна предлагает Беларуси участие во всех государственных и бизнес-проектах. Дипломат озвучил также инициативу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по созданию наднациональной платежной единицы «евраз» среди стран-членов Евразийского экономического сообщества.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
13 марта 2009 11:57

Эксперты стран Содружества собрались в Москве на экономический совет

12 марта 2009 18:39

Дефицит собственных овощей и фруктов наблюдается на прилавках магазинов Бреста

12 марта 2009 14:55

Беларусь получила часть российского кредита на 500 миллионов долларов