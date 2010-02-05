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Казахстан может столкнуться с дефицитом горюче-смазочных материалов

05 февраля 2010 19:32
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Бедственное положение на нефтеперерабатывающих предприятиях республики складывается из-за приостановки поставок сырья большинством российских компаний.

Они опасаются введения экспортных пошлин на этом направлении. Особенно острая ситуация — на Павлодарском НПЗ Казахстана. Предприятие полностью загружается сырьем из России.

Сейчас Москва и Астана ведут переговоры о продолжении беспошлинных поставок, но договоренности стороны пока не достигли.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ:
— Механизм взимания экспортных пошлин по российской нефти, конечно, противоречит логике, сути Таможенного союза. Нельзя выводить один продукт, одну товарную группу из общего таможенного соглашения. Естественно, что таможенные пошлины должны взиматься только после того, как нефть или нефтепродукты покинут границы Таможенного союза, а не внутри его.

# Экономика

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