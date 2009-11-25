Казахский бизнес в Беларуси

В Беларуси уже работает банк с казахстанским капиталом. Представители деловых кругов этой страны интересуются отечественными технологиями и новыми разработками.

На протяжении последних лет пятнадцати, да и не только, Беларусь и Казахстан не теряют связь. Надо сказать, что связывает страны не только общее советское прошлое. Казахстан — третий по уровню товарооборота партнер Беларуси в СНГ, после России и Украины. Аналитики утверждают, что сейчас отношения, говоря официальным языком, выходят на новый уровень: визиты участились, а деловая жизнь двух государств «ожила».

Живой пример – молодой Султан. В Беларуси он почти 5 лет возглавляет банк с казахстанским капиталом — эдакий финанасовый посол великой степи. Он практически единственный представитель крупного бизнеса Казахстана в стране. Трудности были, не без них, но открытость людей, а главное белорусского рынка оказались привлекательнее. Казахстанский капитал не побоялся пойти ва-банк.

Султан Маренов, председатель правления коммерческого банка:

В этой стране после развала Советского союза осталось очень большое богатство — производственные мощности, которые производили и поставляли товары, оборудование, технику по всему Союзу. Всё изменяется очень динамично, развивается, поднимается и стремительно растёт.

Финансовое учреждение готово сопровождать совместные белорусско-казахстанские проекты. Их в перспективе немало, а это значит – поток тенге и рублей. Например, Казахстан готов закупать отечественные лифты и даже создать СП для их производства у себя.

Бердыбек Сапарбаев, аким Восточно-Казахстанской области:

Только в Усть-Каменогорске свыше 4000 многоэтажных домов, где в основном используются старые лифты. И ежегодно нам надо менять около 300 лифтов.

Исключительно на лифтах, тракторах и грузовиках Казахстан далеко не уедет. Поэтому представители деловых кругов этого государства интересуются белорусскими технологиями и новыми разработками. Просто есть стремление из сырьевой страны превратиться в индустриальный центр. Например, в Казахстане производят много молока, но переработка отстаёт. Поэтому на одном из преприятий в Могилеве казахстанцев удивило многое. От молочных пакетов, которые спустя пять месяцев после использования разлагаются под лучами солнца, до качества продукции. Уже сейчас в Казахстан отгружают масло и сыры. На очереди – молоко в тетрапакетах.

Оформить свои экономические намерения официально готовы уже завтра – будут подписаны документы, на то есть и политическая воля лидеров двух государств. И это только начало. Ведь Беларусь — коридор для казахстанского экспорта в ЕС. А Казахстан – наши ворота на азиатский рынок.