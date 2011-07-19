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Катар заинтересован в разработке месторождений железной руды и калийных солей в Беларуси

19 июля 2011 19:10
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Возможные инвестиционные проекты обсудили сегодня в Минприроды.

Катарская делегация также планирует посетить Солигорские калийные шахты. Кроме того, есть предложения по разведке и разработке месторождений стройматериалов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Цалко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Позвали премьер-министра, переговорили с «Белнефтехимом». Мы полагаем, что мы с ними в ближайшее время подпишем меморандум, в котором закрепим обязанности сторон. Думаю, что уже в августе мы выйдем на приемлемый вариант договора.

Халед Аль-Обейдли, директор по инвестициям Катарской горнорудной компании:
Я сам горный инженер, поэтому при посещении шахты в Солигорске был очень впечатлен уровнем подготовки специалистов и технологиями, применяющимися там при добыче калийных солей. Уверен, что наше сотрудничество с Беларусью имеет все шансы на успех.

# Экономика # Белоруссия # Беларусь-Катар

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