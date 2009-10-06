«Карта гостя Минска» действует не только в городе, а в Беларуси и за ее пределами

За полгода программа «Карта гостя города Минска» превратилась в карту гостя Беларуси, и даже стран СНГ.

«Карта гостя города Минска» - это пластиковая дисконтная карта, включающая скидки при размещении в гостиницах, посещении ресторанов и кафе, развлекательных центров, магазинов, ночных клубов и музеев. Дисконтная карта на скидки от белорусских производителей признается странами-соседями новаторским маркетинговым ходом.

Пластиковая карта с гербом Минска, персональным номером и магнитной лентой - это пропуск в мир белорусского дисконта для всех гостей столицы, тут так и написано – «Карта гостя города Минска». Расплачиваясь и предъявляя карточку можно получить скидку от 3 до 20 процентов не только в Беларуси.

С такой карточкой в Вильнюсе и Риге можно заселиться в ряд отелей с десятипроцентной скидкой. Обладатели пластика становятся VIP-клиентами не только у 83 субъектов хозяйствования Беларуси - карта действует шире. Карточкой можно воспользоваться в России, Украине, Латвии и Литве.

Такие карточки давно работают в Европе – только там нужно платить евро, да и её дисконтное действие кратковременно. Оригинальность минской карточки заключается в следующем: действует она два с половиной года и достается в подарок. Получить эту карточку может каждый гость столицы – и белорус тоже, будь он в гостинице, в страховом агентстве или в посольстве. Хотя надо знать, что счастливых билетов на всех не хватит – их всего 83 тысячи.

- Все уважаемые люди, которые в ближайшее время будут собираться в Беларусь, - из тех стран мира, где работают наши дипломаты, - при оформлении визовых документов будут получать в качестве подарка от лица города и от лица страны такую карточку, - рассказал Игорь Величанский, член рабочих групп Консультативного совета по инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь.

Карта гостя, как маркетинговый ход, стала для многих производителей двигателем торговли. Кто-то двигает товар, а кто-то совсем стоит на месте и не спешит в глобальную дисконтную систему.

- Сегодня государством ведется большая работа по разгрузке складов – я вам приведу пример: из 130 предприятий, которым была предложена эта программа в качестве поддержки белорусского товаропроизводителя, только 5 ее использовали, - сообщил Валерий Козел, советник международного комитета «Беларусь-Литва».

Программа «Карта гостя города Минска» появилась полгода назад и уже успела превратиться в карту гостя Беларуси, и даже стран СНГ. Карта легла таким образом, что белорусским проектом продвижения продукции заинтересовались соседи – а это значит, что дисконтная территория будет еще расширяться.