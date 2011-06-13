Карл Ликарж: В Борисове чип поставим на каждую свинью

Карел поставляет крупные комплексы для животноводства по всей Европе. В свое время одним из первых привез в Беларусь оборудование для доильных залов в коровники. Теперь строит предприятия по выращиванию поросят. Недавно заключил контракт с Борисовским свинакомплексом. Его частично разгрузят за счет двух современных минизаводов.

Чип будет на каждой свинье, круглосуточное видеонаблюдение, пол с подогревом, вентиляторы и экологически чистые бумажные стены.

Карл Ликарж, председатель компании (Чехия):

Вода стекает и через эту стену проходит воздух в помещение. В условиях Беларуси в таких условиях можно охлаждать воздух где-то на 7-8 градусов.

Стройка, что называется, под ключ. Чешский капитал. Кредит на десять лет. Все свинки будут из Дании и Франции. Исключительно белое мясо. 50% продукции пойдет на экспорт в Россию. Там, считает Карл, острая нехватка мяса.

Карл Ликарж, председатель компании (Чехия):

По советским меркам раньше было 1200 свиноматок. Это значит – 24 тысячи поросят. Но мы знаем, что новые породы поросят дают больше. Мощность будет, по меркам Евросоюза, около 30 тысяч поросят весом 110-115 килограммов.