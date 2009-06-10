Карим Масимов: «Беларусь имеет несомненные конкурентные преимущества в промышленности» (ВИДЕО)

Беларусь создаст ряд совместных предприятий с Казахстаном. Договорённости достигнуты сегодня между премьер-министрами двух стран.

Схемы стабильного и долгосрочного партнёрства дополнит активизация торгово-экономических взаимоотношений. Переговоры придадут дополнительный импульс сотрудничеству в области транспорта, химии и нефтехимии, здравоохранения, а также в военно-технической сфере.

Особый интерес у Казахской стороны вызывают проекты в отрасли сельского хозяйства. Научное и технологическое сопровождение развития отрасли в этой стране готовы оказать белорусские специалисты. Также открыта перспектива по совместному производству техники.

— У Беларуси есть несомненные конкурентные преимущества в ряде индустрий, которые жизненно необходимы для дальнейшего форсированного развития Казахстана, например, в сельхозмашиностроении. Такие производства в виде совместных предприятий мы будем развивать в Казахстане, — подчеркнул Карим Масимов.

При этом Карим Масимов подчеркнул, что те договоренности, которые были достигнуты в ходе его нынешнего визита в Беларусь и которые выразились в виде подписания ряда совместных соглашений, должны быть не просто декларациями, а реализовываться на практике.

В связи с этим для более эффективной работы по этим документам и проектам казахстанская сторона предложила создать «рабочую карту, где расписано, за что будет отвечать правительство Беларуси, за что — правительство Казахстана». По словам Карима Масимова, это конкретный документ, в котором будут указаны четкие сроки финансирования проектов, их реализации. Он считает, что это позволит завершить совместные проекты в намеченные сроки.