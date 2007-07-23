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Капризы погоды преподносят инновационные сюрпризы

23 июля 2007 18:40
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Обильные дожди в Витебской области подтолкнули аграриев к разработке новых технологий сушки зерна. В хозяйстве "Рудаково" появился новый зерносушильный комплекс. Это сстроительство стало возможным благодаря программе по поддержке села. Кредиты на закупку оборудования выделил Нацбанк. За два месяца оно было смонтировано. Производительность зерносушилки - 32 тонны злаков в час. На одной линии будут испарять влагу из семян озимой и яровой пшеницы, на другой - из ячменя, овса и зернобобовых.
# Экономика

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