Капризы погоды преподносят инновационные сюрпризы

Обильные дожди в Витебской области подтолкнули аграриев к разработке новых технологий сушки зерна. В хозяйстве "Рудаково" появился новый зерносушильный комплекс. Это сстроительство стало возможным благодаря программе по поддержке села. Кредиты на закупку оборудования выделил Нацбанк. За два месяца оно было смонтировано. Производительность зерносушилки - 32 тонны злаков в час. На одной линии будут испарять влагу из семян озимой и яровой пшеницы, на другой - из ячменя, овса и зернобобовых.