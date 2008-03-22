Прямой эфир

Капризный нрав погоды вмешался в планы аграриев

22 марта 2008 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Осадки и минусовая температура приостановили посевную. Даже там, где в почву уже легли первые семена. Массовый сев яровых начнется в апреле, когда столбик термометра поднимется выше ноля.

В этом году на посевную в Беларуси планируется затратить 2,7 триллиона рублей. За эти средства аграрии приобретут минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы и семена. И, несмотря на капризы погоды, планируют собрать богатый урожай. Повод для таких прогнозов есть. Озимые в этом году как никогда без потерь перенесли холода.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
21 марта 2008 11:48

Украина - в числе основных претендентов на разработку и строительство АЭС в Беларуси

20 марта 2008 17:45

В Беларуси появится представительство Международной финансовой корпорации

20 марта 2008 17:43

Беларусь и Литва создадут систему транспортно-логистических центров