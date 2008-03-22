Капризный нрав погоды вмешался в планы аграриев

Осадки и минусовая температура приостановили посевную. Даже там, где в почву уже легли первые семена. Массовый сев яровых начнется в апреле, когда столбик термометра поднимется выше ноля.



В этом году на посевную в Беларуси планируется затратить 2,7 триллиона рублей. За эти средства аграрии приобретут минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы и семена. И, несмотря на капризы погоды, планируют собрать богатый урожай. Повод для таких прогнозов есть. Озимые в этом году как никогда без потерь перенесли холода.