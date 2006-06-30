Капитальный ремонт жилья станет качественнее

Объем капитального ремонта жилья в Беларуси к 2010 году по сравнению с прошлым возрастет в 1,5 раза и превысит миллион квадратных метров.

Уже в нынешнем году этот показатель планируется довести до 780 тысяч кв.м. Как отметили в Минжилкоммунхозе, новый механизм финансирования текущего и капитального ремонта жилья позволит реально заинтересовать граждан в отчислении соответствующих платежей, ускорить проведение этих работ и привести жилищный фонд в надлежащее техническое и санитарное состояние.

Традиционные услуги будут предоставляться по установленным государством единым тарифам и субсидироваться в установленных объемах. Если собственник или наниматель жилья пожелает применить дорогостоящие материалы, он заплатит дополнительную сумму к установленному тарифу. Дополнительные услуги - также за дополнительную плату. Для финансирования капремонта будут выделяться долгосрочные кредиты. А выплачивать их станут собственники и наниматели жилья в виде отчислений за выполненный ремонт.