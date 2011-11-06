Канцлер ФРГ Ангела Меркель: Долговой кризис в Европе продлится 10 лет

Новости Германии. По ее мнению, справиться с кризисом одним рывком не получится, поскольку долги копились десятилетиями. И, несмотря на то, что Федеральное правительство прилагает все усилия для поддержания экономического роста в Германии, в перспективе и ФРГ может оказаться в тяжелом положении.

Всю завершающуюся неделю в рамках саммита «Большой двадцатки» Франция и Германия разбирались с последствиями кризиса в ЕС, и в частности в экономике Греции. Теперь ход за Афинами. Грекам предстоит решить хотят ли они оставаться в зоне евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.