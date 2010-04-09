Кампания по созданию холдингов на базе крупных производств разворачивается в Беларуси

Такие структуры должны появиться в нефтеперерабатывающей и калийной отраслей. Подобных объединений в республике около 40-ка. В течение месяца они должны оформить документы и зарегистрироваться в Министерстве экономики.

Работать по-новому будут еще 20 производственных объединений. Среди них – «БелавтоМАЗ», «Минский моторный завод», «Пинскдрев», «Беларуськалий» и «Нафтан». Основная цель создания холдингов – привлечь иностранных инвесторов. Завершится кампания к концу года.

Ян Функ, председатель международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате:

– Если мы все-таки понимаем, что холдинг – это объединение, то оно из одного лица состоять не может, оно состоит, как минимум, из двух лиц. Но, для того, чтобы отличить холдинг от основного общества, товарищества и дочернего общества, мы должны показать, что все-таки управляющая компания холдинга, как минимум влияет на два субъекта.

Андрей Матиевский, директор «Центра делового образования» при Белорусской торгово-промышленной палате:

– Объединение компаний позволяет структурировать отрасли, привлекать стратегических инвесторов, использовать биржевые площадки для размещения IPO, привлекать финансирование, софинансирование, заниматься инновационной деятельностью в виду концентрации капитала в одной компании. По моему мнению, это благо для Беларуси.